Москва, , 08:05 — REGNUM Россия будет достраивать газопровод «Северный поток — 2» самостоятельно. Об этом 9 января заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По словам эксперта, приводимым «Известиями», есть возможность возвращения к работам над газопроводом швейцарской трубоукладочной компании Allseas, так как санкции США — это «плевок в лицо» Европе, что может толкнуть её «продавить свои интересы».

При этом он уточнил, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию в этом году, несмотря на участие или неучастие в проекте Allseas.

«Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», — заявил Сергей Правосудов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Северный поток — 2» в конечном итоге будет достроен и введён в эксплуатацию.