Багдад, , 00:53 — REGNUM Несколько ракет взорвались вечером 8 декабря в «зелёной зоне» Багдада, где находятся посольства и государственные учреждения Ирака, сообщает телеканал Sky News Arabia.

В иракской столице слышны сирены воздушной тревоги. Очевидцы утверждают, что слышали и видели взрывы в городе.

В ночь с 7 на 8 января Иран подверг ракетной атаке две военные базы в Ираке, где дислоцированы подразделения США, — базу Айн эль-Асад на западе страны и базу возле аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане. Этот налёт был предпринят Исламской Республикой в качестве мести за убийство генерала Касема Сулеймани.

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