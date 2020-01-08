Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить мир с Ираном, об этом 8 января он заявил во время обращения к нации.

Глава Белого дома подчеркнул, что Иран являлся таким же противником «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и США. Это должно стать поводом для сотрудничества.

Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к нации в связи с ударом иранских вооруженных сил по двум американским базам в Ираке. Глава государства отметил, что Иран не нанес значительного ущерба инфраструктуре баз и не убил ни одного военнослужащего. Ответных действий со стороны США не будет.

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