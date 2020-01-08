Багдад, , 19:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирака планирует вызвать для дачи объяснений в связи с ударами по американским базам иранского посла, об этом 8 января гласит заявление дипломатического ведомства.

Причиной недовольства властей Ирака стало превращение страны фактически в место для выяснения отношений между Ираном и США.

Напомним, 3 января на территории Ирака — в аэропорту Багдада — был убит иранский генерал Касем Сулеймании. После чего 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским базам в Ираке.

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