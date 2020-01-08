Москва, , 16:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг связь между визитом канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 8 января он рассказал общаясь с журналистами.

«Нет никакой связи», — отметил Песков.

Напомним, глава немецкого правительства Ангела Меркель прибудет в Россию 11 января с официальным визитом, про приглашению Владимира Путина.

Читайте ранее в этом сюжете: Визит Меркель в Россию был запланирован до убийства Сулеймани – Кабмин ФРГ