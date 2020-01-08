Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Неумными и разрушительными назвал действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке бывший вице-президент США и кандидат в президента от Демократической партии Джозеф Байден, сообщает 8 января Reuters.

«У меня нет иллюзий по поводу Ирана, — заявил Байден на выступлении в Нью-Йорке. — Режим давно спонсирует терроризм и угрожает нашим интересам».

Кандидат в президенты не подвергает сомнению тот факт, что Иран должен нести «ответственность за свои действия».

"Но есть умный способ противостоять им ‑ и путь к саморазрушению. Подход Трампа явно последний», — выразил уверенность Байден.

Напомним, по решению Дональда Трампа в ночь на 3 января ВВС США атаковали аэропорт Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Президент США объяснил, что высопоставленный военный Ирана виновен в смертях «миллионов людей», и убить его следовало бы раньше. Ранее США атаковали 3 военные базы на территории Ирака, в результате чего погибли 25 иракских солдат.