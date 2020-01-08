Вашингтон, , 01:08 — REGNUM Новый 2020 год президент США Дональд Трамп начинает с низкого рейтинга одобрения, результатами его работы довольны лишь 42,6% американцев. О шансах действующего действующего президента остаться хозяином Белого дома после ноября рассуждали специалисты центра изучения общественного мнения FiveThirtyEight.

По состоянию на 1 января 2020 года деятельность Трампа на посту президента одобряют 42,6%, не довольны 52,5%. Однако, подчеркивают, специалисты данные показатели не отражают вероятное падение рейтинга американского лидера после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Данные рейтинга говорят о крайне непопулярности действующего президента. «Только Джеральд Форд (39,3% на 1 января 1976 года) был менее популярен — и, конечно, Форд проиграл эту кампанию Джимми Картеру», — говорится в сообщении центра.

Специалисты установили, что американские президенты с рейтингом менее или равным 43,6% проиграли повторные выборы, а президенты, рейтинг которых больше или равен 48,4%, — выиграли. Однако текущий низкий рейтинг Трампа может существенно измениться к ноябрю 2020. Так, 37-й президент США Ричард Никсон на начало 1972 года имел рейтинг 50,7%, а к выборам увеличил его на 10,6 процентных пункта до 61,3%. Следовательно прогнозировать результаты грядущей президентской кампании пока рано.