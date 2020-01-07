Рига, , 17:44 — REGNUM Правительство сегодня, 7 января, утвердило новые правила приема в эксплуатацию детских площадок, пишет портал Dienas Business.

C 2020 года все действующие игровые детские площадки должны пройти сертификацию в Центре защиты прав потребителей (PTAC). В задачу Центра входит заключение о безопасности установленного оборудования, а также контроль за его правильной эксплуатацией, установкой и содержанием.

Новые правила принятые Кабинетом министров предусматривают переходный, в течение 18 месяцев, период во время которого все действующие детские игровые площадки должны получить сертификат о безопасности. Новые площадки должны пройти бесплатную регистрацию в PTAC. Через 5 лет Министерство экономики даст оценку новой системе.

В течение последних 2 лет PTAC провёл проверку 58 детских площадок. Все они получили замечания. В 83% случаев проверка выявила, что на площадке использовано не надлежащее покрытие, в 63% были повреждены или сломаны конструкции.

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