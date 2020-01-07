Москва, , 16:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин 8 января с рабочим визитом посетит Турцию, где примет участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом 7 января сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что глава России также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, посвященные развитию двусторонних отношений стран и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ТурцииЭрдоган уже анонсировал приезд российского лидера Владимира Путина. Официальное открытие газопровода «Турецкий поток» запланировано на 8 января 2020 год.

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