Таллин, , 14:02 — REGNUM Правящая в Эстонии коалиция заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет ратифицировать договор о границе с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 7 января, заявил спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пыллуаас.

По его словам, позиция правящей коалиции состоит в том, чтобы не продвигаться в сторону ратификации пограничного договора с Российской Федерацией.

Пыллуаас подчеркнул, что даже если договор будет ратифицирован Государственной думой, Эстонии не следует его ратифицировать.

Спикер Рийгикогу снова ведет речь о том, что у Эстонии якобы есть территориальные претензии к России на основе Тартусского мирного договора, который был заключен в 1920 году и утратил свое значение в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР.

Пыллуаас подчеркивает, что в случае ратификации пограничного договора с Россией, Тартуский мирный договор якобы будет аннулирован, при том что этот договор и так уже давно не действует.

Дело в том, что на основании Тартуского мирного договора Эстония пытается предъявить претензии на части российских Ленинградской и Псковской областей.