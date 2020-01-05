Стокгольм, , 16:18 — REGNUM Шведский музыкант Dr. Alban (Доктор Албан) исправил запись в социальной сети Instagram, в которой он ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помог ему попасть на Украину несмотря на действующий запрет на въезд в страну музыканту из-за посещения Крыма.

ИА REGNUM напоминает, шведский музыкант принимал участие в новогодней программе «Вечерний квартал», в вязи с чем он вынужден был прибыть в Киев, несмотря на то, что ранее ему был запрещен въезд в страну из-за посещения им Крыма.

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После исправления записи на странице музыканта в социальной сети Instagram, она выглядит так: «Встреча украинского президента, президент Зеленский. Мне запретили въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но был рад встрече с президентом».

Стоит также отметить, что после того, как на Украине обнаружили запись музыканта в социальной сети, в комментариях к ней появились записи о Крыме, демонстрирующие, в частности, отношение Украины к полуострову.

ИА REGNUM напоминает, что Киев не признает воссоединение Крыма с Российской Федерацией и полуостров считает своей территорией, которая якобы временно является оккупированной.