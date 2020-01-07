Тегеран, , 13:29 — REGNUM Как минимум 35 человек погибли в результате давки, возникшей во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в городе Керман в Иране. Об этом 7 января сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что из-за большого количества желающих проводить генерала Сулеймани в последний путь на месте траурной церемонии возникла давка, в результате которой погибли 354 человек, ещё около 50 получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в медицинские центры, информация о точном количестве пострадавших и их состоянии уточняется.

Глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд пояснил, что в настоящее время начато расследование обстоятельств произошедшего, результаты которого будут представлены позднее.

Напомним, генерал Касем Сулеймани, занимавшим пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции был убит в результате авиаудара США в ночь на 3 января по района аэропорта в Багдаде.

На церемонию прощания с Сулеймани, по разным данным, прибыли от нескольких сотен тысяч до миллиона иранцев.

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