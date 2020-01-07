Анкара, , 13:19 — REGNUM Военно-воздушные силы Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в результате чего погибли два человека, об этом 7 января сообщает Anadolu Ajansi.

Атака была осуществлена в рамках операции «Коготь», проходящей на севере Ирака в районе Хакурк.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.