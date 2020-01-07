Киев, , 09:19 — REGNUM О важности визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Российскую Федерацию в контексте побуждения Москвы к выполнению обязательств в соответствии достигнутыми в Париже договоренностями заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, комментируя 6 января информационному агентству «Укринформ» информацию о предстоящем визите Меркель в РФ.

ИА REGNUM напоминает, 6 января в пресс-службе Кремля сообщили о предстоящем визите канцлера Германии Ангелы Меркель в РФ. Рабочий визит канцлера Германии должен состояться 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина. В ходе встречи лидеров двух государств планируется также уделить внимание и вопросу конфликта на Украине и перспективам его урегулирования.

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В связи с данной информацией Зеленко отметила, что Украина ценит поддержку Киева правительством ФРГ и лично канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также спикер МИД отметила, что украинская сторона тесно контактирует с немецкими коллегами, в частности, координируя шаги по реализации Минских договоренностей. В связи с чем Зеленко напомнила о недавнем визите министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Берлин.

«Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже», — подвела итог сказанному Зеленко.