Москва, , 14:28 — REGNUM Канцлер германии Ангела Меркель 11 января посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Кремля.

В Россию Ангелу Меркель пригласил президент Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня. В частности, будут обсуждаться ситуации в Сирии и Ливии, а также общая эскалация на Ближнем Востоке после того, как американцы убили иранского генерал-майора Касема Сулеймани.

Также Путин и Меркель обсудят конфликт на Украине и дальнейшие перспективы его урегулирования.

Напомним, что 3 января американцы убили иранского генерала Сулеймани в Багдаде, после чего официальный Тегеран обещал «страшно» отомстить США. Далее власти Ирака потребовали от США вывести свои войска с иракской территории.

Президент США Дональд Трамп, который лично отдал приказ об убийстве Сулеймани, заявил, что его страна ответит на любые враждебные действия Ирана массированным ударом.