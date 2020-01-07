Нью-Йорк, США, , 04:26 — REGNUM Совет Безопасности ООН выступил с осуждением иностранного вмешательства в Ливии и призвал достичь политического урегулирования в этой стране. Об этом сообщил на пресс-конференции постоянный представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, председательствующий в Совете Безопасности в январе 2020 года.

По его словам, СБ ООН снова указывает на необходимость прекращения поставок оружия и иностранного вмешательства в Ливии. Также Совбез вновь выразил поддержку международным усилиям, направленным на политическое урегулирование ситуации в этой африканской стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара захватила ливийский город Сирт, включая аэропорт и морской порт.

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Сейчас в Ливии фактически ситуация двоевластия: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа контролирует столицу, а временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, имеющий поддержку парламента и ЛНА — восточную часть страны. Сейчас войска Хафтара ведут бои на подступах к Триполи.

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