Эр-Рияд, 7 января 2020, 03:50 — REGNUM Меры по преодолению эскалации напряженности на Ближнем Востоке обсудил во время визита в Вашингтон, заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом принц написал на своей странице в Twitter.
Кроме того, Халед бен Сальман выразил удовлетворение от встречи с госсекретарем Помпео.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, у ВС США нет планов покидать Ирак. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны США: мы не уходим из Ирака