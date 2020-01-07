Эр-Рияд, , 03:50 — REGNUM Меры по преодолению эскалации напряженности на Ближнем Востоке обсудил во время визита в Вашингтон, заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом принц написал на своей странице в Twitter.

«Мы обсудили недавние события в регионе, усилия по установлению мира и стабильности в регионе и на мировой арене», — написал саудовский принц.

Кроме того, Халед бен Сальман выразил удовлетворение от встречи с госсекретарем Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у ВС США нет планов покидать Ирак. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

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