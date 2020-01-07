Брюссель, , 00:44 — REGNUM На экстренном совещании главы внешнеполитических ведомств ЕС обсудят кризис на Ближнем Востоке. Заседание пройдёт 10 января, написал на своей странице в Twitter Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Я созвал экстренную встречу министров иностранных дел наших стран-членов в пятницу, 10 января, во второй половине дня, чтобы обсудить последние события в Иране и Ираке», — содержится в сообщении глава европейской дипломатии.

По его словам, цель ЕС принять все необходимые меры для снижения напряжённости в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января должно пройти внеочередное заседание Европейской Комиссии, посвященное поиску способов дипломатического урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

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