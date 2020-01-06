Анкара, , 16:04 — REGNUM Суд Турции приговорил 18 членов организации ФЕТО к пожизненному тюремному заключению, об этом 6 января сообщает Anadolu Ajansi.

18 человек признаны виновными в участии в попытке государственного переворота, а также убийстве людей в ходе путча.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турции возвращаться не спешит.

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