Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Демократы в Конгрессе США решили попытаться ограничить военные полномочия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ирану. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

По ее словам, в ближайшие дни палата представителей Конгресса США проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента Трампа в отношении Исламской Республики Иран.

Данная резолюция имеет схожие черты с той, что была внесена на рассмотрение сената сенатором-демократом Тимом Кейном, который также предложил законодательно запретить Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения Конгресса.

Обе резолюции призваны подтвердить давние надзорные обязательства Конгресса, а также установить, что если не последует дальнейшего решения Конгресса, то любые военные действия администрации Трампа в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Власти Ирана пообещали «страшно» отомстит США за это убийство, которое было совершено в Багдаде с помощью ракетного удара.

Вместе с генералом Сулеймани был убит заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис. Власти Ирака назвали это убийство агрессией со стороны США. Парламент Ирака проголосвал за вывод всех американских войск с территории страны.