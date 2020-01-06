Москва, , 01:27 — REGNUM Ирак потребовал вывода войск США, поскольку больше не в силах терпеть американскую «силу добра». Соответствующий комментарий опубликовал 5 января председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Эффектом бумеранга» назвал российский сенатор ситуацию, при которой Вашингтон в надежде не потерять Ирак вслед за Сирией ликвидирует иранского генерала, но добивается в итоге противоположного: решения о выводе американских войск.

«Помпео же заверял, что все видят в США «силу добра»? — задает риторический вопрос Пушков. — Вот эту «силу добра» иракцы и не хотят больше терпеть».

Напомним, ранее иракский парламент одобрил резолюцию о выводе с территории страны иностранного военного контингента. Данное решение положительно оценил президент Ирана Хасан Рухани. В то же время в госдепе США заявили о крайнем разочаровании принятым в Багдаде решением и потребовали его пересмотра.