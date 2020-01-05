Брюссель, , 20:18 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о проведении «в срочном порядке» в понедельник, 6 января, заседания Североатлантического совета в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 5 января сообщает Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на источник в альянсе.

Отмечается, внеочередное заседание запланировано на 6 января в 17:00 (мск), его повестка будет посвящена ситуации в Ираке, обострившаяся в результате убийства ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган заявил о том, что военные Ирана в ответ на гибель генерала Касема Сулеймани в Ираке готовят удар по военным объектам США.

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