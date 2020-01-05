Анкара, 5 января 2020, 19:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Турции осудило воздушный налет на военную академию в столице Ливии, об этом 5 января сообщает Anadolu Ajansi.
В заявлении, опубликованном дипломатическим ведомством страны, отмечается необходимость прекращения конфликта в стране.
«Мы решительно осуждаем нападение сил Хафтара на военную академию в Триполи», — говорится в заявлении.
Кроме того, министерство иностранных дел Турции призвало международное сообщество положить конец поддержке сил главнокомандующего Халифы Хафтара.
Напомним, власти Турции оказывают активную дипломатическую поддержку Правительству национального согласия, расположенному в Триполи. Анкара планирует оправить в страну вооруженные силы.