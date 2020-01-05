Киев, , 12:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не признает украинской границы и «считает Крым российским». Так 5 января украинский радикал Дмитрий Корчинский прокомментировал информацию о содействии украинского лидера в посещении шведским исполнителем Dr. Alban Украины после его выступления в Крыму.

«Если Зеленский считает, что его друзьям допустимо нарушать закон о государственной границе и не признавать суверенитет Украины над Крымом, то, значит, сам Зеленский не признает украинских границ и считает Крым российским. Иностранные певуны ему дороже наших территорий», — отметил Корчинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шведский музыкант Dr. Alban, принявший участие в новогоднем выпуске украинской развлекательной программы «Вечерний квартал», заявил, что смог попасть на территорию государства при содействии Владимира Зеленского. Исполнителю был запрещен въезд на территорию страны из-за посещения Крыма.

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