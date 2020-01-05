Киев, , 08:52 — REGNUM Шведский музыкант Dr. Alban, который принимал участие в новогоднем шоу программы «Вечерний квартал», сообщил, что ему ранее был запрещен въезд в страну из-за посещения российского Крыма, однако благодаря вмешательству президента Украины Владимира Зеленского, исполнитель смог попасть на территорию Украины. Об этом музыкант написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть на Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», — отметил исполнитель, сопроводив свой пост видеозаписью беседы с Владимиром Зеленским.

ИА REGNUM напоминает, Киев не признает волеизъявление жителей Крымского полуострова, не пожелавших оставаться в составе Украины в 2014 году после государственного переворота и проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией. Украина считает Крым своей территорией, которая якобы временно оккупирована Российской Федерацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российскому актеру Федору Добронравову украинская служба безопасности разрешила въезд на территорию страны, который аналогичным образом был запрещен деятелю искусств в связи с посещением им Крыма.

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