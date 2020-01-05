Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Неизвестные злоумышленники взломали правительственный сайт США, публикующий документы в открытом доступе, и на его главной странице закрепили заявления в поддержку Ирана и против президента США Дональда Трампа, эта атака была произведена 4 января на портал FDLP (Federal Depository Library Program).

Вечером 4 января при переходе на сайт открывалась надпись на английском и фарси:

«Это послание от Исламской Республики Иран. Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетенным народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака».

Взломавшие сайт люди представились на странице иранскими хакерами, якобы принадлежащими к «группе кибербезопасности» Исламской Республики. На странице разместили рисунок, на котором изображён Трамп в крови после удара и взлетающие ракеты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США опасаются кибератак и терактов со стороны Ирана, в Министерстве внутренней безопасности считают, что Иран имеет высокий уровень потенциала в киберпространстве и способен произвести кибератаку против США.

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