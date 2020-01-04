Москва, , 17:58 — REGNUM Существенное внимание в послании Федеральному собранию будет уделено преодолению застоя в сфере доходов граждан России, об этом рассказал президент страны Владимир Путин.

«Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал в интервью ТАСС глава государства.

По словам российского лидера, в стране должно уменьшиться число граждан, которые живут на уровне минимального размера оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января. В предыдущий раз российский лидер выступил с посланием 20 февраля 2019 года.

В послании обозначается основные направления развития России и ставятся соответствующие задачи для правительства и парламента.

Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.

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