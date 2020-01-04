Бенгази, Ливия, , 16:36 — REGNUM Парламент Ливии, находящийся на востоке страны в городе Бенгази, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией. Об этом 4 января сообщается на странице телеканала Sky News Arabiya в социальной сети Twitter.

«Ливийский парламент единогласно голосует за то, чтобы уполномочить Генеральное командование Вооруженных сил заблокировать аэропорты, порты и сухопутные ворота, находящиеся под контролем ополчения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парламентарии приняли решение о закрытии диппредставительства Турции в Ливии и призвали мировое сообщество отозвать решение о признании правительства Фаиза Сараджа, находящегося в Триполи.

Напомним, данное решение парламента Ливии в Бенгази было вызвано заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его страна при необходимости может существенно усилить военную поддержку Ливийского правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, которое контролирует осажденный Триполи. По словам Эрдогана, если потребуется Анкара отправит в Ливию свои сухопутные, морские и воздушные силы для поддержки ПНС и Фараджа.

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