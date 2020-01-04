Киев, , 10:33 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко по сообщению украинского юриста Андрея Портнова находится «на 60-метровой яхте KATINA стоящей на якоре вблизи Сейшельских островов». Об этом 3 января юрист сообщил на своем telegram-канале.

Портнов также уточнил, что стоимость аренды данной яхты в этот сезон составляет порядка $350−380 тысяч в неделю. Юрист также обратился с просьбой к лицам, которые потенциально могут в данный момент находится неподалеку от места нахождения Петра Порошенко, за финансовое вознаграждение сделать фото и видео «фигуранта и обитателей яхты».

«Если это не так, у фигуранта есть десятки технических возможностей опровергнуть мои слова и доказать обратное, прислав фото из закарпатской деревни», — отметил Портнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января Петр Порошенко должен был явиться на допрос в государственное бюро расследований Украины, однако не явился. Позже украинские СМИ со ссылкой на источник, приближенный к бывшему украинскому лидеру, сообщили, что политик вместе с членами своей семьи вылетел в Катар. Позже также появилась информация, что допрос по данному производству был перенесен на 24 января.

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