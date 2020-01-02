Киев, , 14:37 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел сегодня, 2 января, в офис государственного бюро расследования на допрос по делу о подозрении в государственной измене. Об этом 2 января сообщает издание «Страна.ua».

Как сообщает украинское СМИ со ссылкой на источник в окружении бывшего украинского лидера, в канун нового года, 30 декабря, лидер партии «Европейская солидарность» вместе с семьей улетел в Катар (государство на Ближнем Востоке). А ввиду того, что Катар является «популярным пересадочным пунктом для путешествий по островам Индийского океана и по юго-восточной Азии», то есть вероятность, что «в путешествии пятого президента и его семьи это не последний пункт».

По сообщению издания, допрос по данному делу был перенесен государственным бюро расследования Украины на 24 января. «Страна» также сообщает, что по другим делам Петра Порошенко готовы допросить 9, 16 и 23 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря украинский юрист Андрей Портнов сообщил о том, что ГБР возбудило очередное уголовное дело в отношении Петра Порошенко. На этот раз по подозрению в государственной измене.