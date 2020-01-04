Вашингтон, , 08:17 — REGNUM В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом рассказывается в новой книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса».

По данным Бергена, 27 января 2017 года Трамп обедал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме. Мэй спросила Трампа, звонил ли ему Путин. На это Трамп отрицательно покачал головой. Но Флинн, стоявший рядом, наклонился к президенту и сказал, что на самом деле российский лидер звонил несколько дней назад.

Трамп был страшно недоволен и отругал Флинна при Мэй.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку — ИА REGNUM)? О чем ты думал?» — сказал президент США.

Флинн попытался оправдаться тем, что в последние дни в Белый дом много кто звонил, но Трамп этого оправдания не принял. Он подчеркнул, что Путин — это единственный политик на Земле, который может уничтожить США.

Стоит отметить, что Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником Трампа по национальной безопасности. С должности он был вынужден уйти после обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в США Кисляком.