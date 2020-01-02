Москва, , 17:34 — REGNUM Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия») дал оценку словам украинского вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина ещё не «созрела» для возобновления прямых поставок газа из Российской Федерации. Об этом 2 января он сообщил в интервью RT.

Парламентарий отметил, что подобные заявления странно слышать из уст высокопоставленных политиков, так как прямые поставки газа из России для граждан Украины обойдутся намного дешевле, а украинским поставщикам российская сторона может предоставить скидки на голубое топливо.

«Выгоднее уже некуда. Поэтому любое заявление — это просто обман населения и работа на то, чтобы жизнь простых граждан Украины была дороже», — заявил Ананских.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что его цель заключается в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал на основе законодательства Евросоюза и конкретно Третьего энергетического пакета ЕС.

Кроме того, он хочет добиться, чтобы украинская энергетика была интегрирована в евросоюзную энергосистему. По его словам, «нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определённой страны».

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