Исламабад, , 11:55 — REGNUM Власти Пакистана подтвердили свою солидарность с жителями индийского Кашмира, проживающими на протяжении 150 дней в состоянии комендантского часа, об этом 1 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Пакистан будет и дальше на всех международных уровнях поднимать вопрос тяжелого положения 8 млн жителей Кашмира, проживающих в состоянии оккупации», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

В заявлении пакистанского внешнеполитического ведомства также отмечается, что режим комендантского часа в регионе поддерживается при помощи 900 тыс. сотрудников индийских правоохранительных органов.

Напомним, 5 августа 2019 года власти Индии приняли решение отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, что вызвало бурную реакцию со стороны международного сообщества, особенно Пакистана.

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