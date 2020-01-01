Кампала, , 14:21 — REGNUM Власти Уганды депортировали известную певицу из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Ивонн Чака Чака за несколько часов до новогоднего концерта, об этом 31 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Легендарная исполнительница должна была выступить перед поклонниками в столице страны, городе Кампала.

Причиной депортации стало нарушение при въезде в Уганду. Чака Чака въехала в страну по обычной гостевой визе, тогда как должна была оформить визу рабочую, поскольку она планировала выступить на концерте.

Напомним, Ивонн Чака Чака известна, помимо всего прочего, также своей политической позицией. Женщина высказалась в поддержку оппозиционного деятеля Уганды Роберта Кягулани.

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