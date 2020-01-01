Москва, , 12:50 — REGNUM Почти 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили гражданство Российской Федерации в 2019 году. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел России.

Напомним, что 24 апреля 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Путин подчеркнул, что его решение вызвано гуманитарными соображениями, так как власти Украины ущемляют гражданские права жителей Донбасса.

В Ростовской области были открыты Центры выдачи российских паспартов для жителей Донбасса, которые подают на них заявления в самих ДНР и ЛНР.