Киев, , 08:51 — REGNUM Надежду на то, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Российской Федерацией может состояться зимой 2020 года выразила пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. Об этом 31 декабря сообщило информационное агентство «Укринформ».

ИА REGNUM напоминает, что 31 декабря состоялся телефонный разговор между лидерами Украины и РФ. В частности, в ходе телефонной беседы Владимир Зеленский обговорил с президентом России Владимиром Путиным также вопрос, связанный с согласованием списка удерживаемых лиц, которых необходимо подготовить для будущего обмена между Киевом и Москвой.

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В комментарии украинскому средству массовой информации Мендель сообщила, что лидеры государств согласились, что согласование списков на обмен должно начаться «немедленно», соответственно «уже в январе 2020 года». Она также отметила, что до момента согласования данных списков не представляется возможным назвать количество лиц, которых готовят к обмену их имена.

«Однако надеемся, что при быстрой работе и технических возможностях будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020», — рассказала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского уточнила, что речь идет об освобождении в ходе будущего обмена заключенными, задержанных, которые находятся на территории РФ, в частности в Крыму, и граждан России, которые содержатся в заключении на территории Украины.