Москва, 31 декабря 2019, 17:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий главе Росгвардии увеличить количество заместителей. Документ опубликован 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ от 30 сентября 2016 года «О Федеральной службе войск национальной гвардии» изменение, заменив слова «семь заместителей» словами «восемь заместителей», — говорится в указе главы государства.
Согласно документу, изменения вступают в силу со дня его подписания.