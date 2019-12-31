Гонконг, Китай, , 14:44 — REGNUM Глава Гонконга Кэрри Лэм заявила, что акции протеста в автономии, продолжающиеся более шести месяцев, принесли региону «грусть и разочарование», об этом 31 декабря сообщает Associated Press.

Заявление, цитируемое журналистами агентства, было сделано во время подведения итогов года в Гонконге.

«Мы все хотим положить конец нашему затруднительному положению. Ситуация вызвало грусть, беспокойство, разочарование и даже ярость», — подчеркнула Лэм.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются более полугода. Жители региона недовольны стремлением властей ограничить широкую автономию, передав часть полномочий континентальному Китаю.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге разогнали акцию протеста в местном торговом центре