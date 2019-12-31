Джокьякарта, Индонезия, , 13:50 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл плотину Камиджоро во время своего рабочего визита в Джокьякарту, сообщает Kompas.

«Водосливы, построенные на реке Прого, очень важны для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку они обеспечивают постоянное водоснабжение для поддержки сельскохозяйственной деятельности», — отметил глава государства.

Предполагается, что плотина Камиджоро позволит орошать до 2370 гектаров сельскохозяйственных угодий в районе Бантул, увеличив при этом посевы.

Президент Индонезии выразил надежду, что местное правительство сможет поддерживать состояние плотины, чтобы она могла продолжать функционировать должным образом.

Издание отмечает, что строительство плотины Камиджоро было начато в 2016 году. Помимо функциональной нагрузки, плотина также может стать туристическим объектом. Территория плотины включает детскую площадку и открытую прогулочную зону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезиипосетил портовый город Семаранг в провинции Центральная Ява.

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