Симферополь, , 17:30 — REGNUM Интеграция России с Белоруссией и разморозка Минского процесса — главные ожидаемые процессы 2020 года, которые окажут влияние на судьбу Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Если говорить о крупных внешнеполитических подвижках, которые следует ожидать в 2020 году и которые неизбежно скажутся на внимании центра к Крыму, то в первую очередь это будут углублённая интеграция с Беларусью и разморозка Минского процесса. От того, как, в каком направлении и с какой скоростью будут развиваться события по этим двум направлениям, будет зависеть очень многое для страны в целом», — уверен политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции, что Крым уже не войдёт в состав Украины.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — заявил белорусский президент.

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