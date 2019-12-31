Симферополь, 31 декабря 2019, 17:30 — REGNUM Интеграция России с Белоруссией и разморозка Минского процесса — главные ожидаемые процессы 2020 года, которые окажут влияние на судьбу Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции, что Крым уже не войдёт в состав Украины.
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