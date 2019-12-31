Симферополь, , 17:47 — REGNUM Уходящий 2019 год отчётливо показал, что фактор «Крымской весны» играет всё меньшую роль, прежде всего для политиков и Крыма, и Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Уже прошло пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией. А это, помимо торжественных мероприятий, означает и то, что фактор «Крымской весны» играет всё меньшую роль, прежде всего для политиков и Крыма, и Севастополя. Об этом очень ярко говорит рекордно низкая явка на состоявшихся в сентябре выборах», — отметил эксперт.

По его словам, через два года, с окончанием ФЦП для Крыма, апелляция к событиям 2014 года ещё больше потеряет политическую актуальность и на первый план выступят насущные вопросы развития двух субъектов, которые должны будут решаться местными властями самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов в сентябре 2019 года председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что основной задачей Государственного совета республики на следующие пять лет является поддержка модернизации полуострова.

«Позади «Крымская весна», референдум, интеграция полуострова в Россию… Сейчас — время нового этапа развития Крыма. Каким он будет, зависит от парламента в том числе. Необходимо завершить модернизацию полуострова. Это историческая задача всей нашей команды», — заявил Константинов.

Об этом: Госсовет Крыма сосредоточится на модернизации полуострова — Константинов