Симферополь, 31 декабря 2019, 17:47 — REGNUM Уходящий 2019 год отчётливо показал, что фактор «Крымской весны» играет всё меньшую роль, прежде всего для политиков и Крыма, и Севастополя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 декабря заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
По его словам, через два года, с окончанием ФЦП для Крыма, апелляция к событиям 2014 года ещё больше потеряет политическую актуальность и на первый план выступят насущные вопросы развития двух субъектов, которые должны будут решаться местными властями самостоятельно.
Как сообщало ИА REGNUM, после выборов в сентябре 2019 года председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что основной задачей Государственного совета республики на следующие пять лет является поддержка модернизации полуострова.
Об этом: Госсовет Крыма сосредоточится на модернизации полуострова — Константинов