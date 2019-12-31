Эрбиль, Ирак, , 09:44 — REGNUM Генеральный консул России в Иракском Курдистане Олег Левин заявил о стремлении развивать отношения с Эрбилем, об этом 31 декабря сообщает Kurdistan24.

Левин подчеркнул в комментарии изданию, что Москва нацелена на улучшение связей в области образования, торговли, а также культуры.

Напомним, в последние годы отношения между Иракским Курдистаном и Россией значительно укрепились, в частности после того, как на рынок курдской автономии вышли такие компании как «Роснефть» и «Газпром».

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