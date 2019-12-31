Кишинёв, , 01:03 — REGNUM В следующий созыв парламента Молдавии могут войти максимум три партии. Как передает ИА REGNUM, об этом свидетельствуют представленные 30 декабря данные опроса «Барометр общественного мнения».

Так, из числа определившихся со своим выбором респондентов 43% намерены голосовать за Партию социалистов, 27% — за партию «Действие и солидарность» (PAS), 12% — за Демпартию. Остальные партии не преодолевают порог в 6%. За платформу «Достоинство и правда» (DA) намерены голосовать около 5%, за Нашу партию — 4%. Почти 40% не определились, за кого голосовать.

Из политиков больше всего граждане Молдавии доверяют президенту Игорю Додону (37%), экс-премьеру Майе Санду (30%) и мэру Кишинева Иону Чебану (26%). В случае проведения президентских выборов 23,5% готовы голосовать за Додона, 17,5% — за Санду. Представителей Демпартии в топе нет, ее бывшему лидеру олигарху Владимиру Плахотнюку, бежавшему из страны, пока не нашлось замены.

Опрос проведен по заказу Института публичной политики среди 1187 респондентов при погрешности около 3%.