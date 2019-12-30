Тегеран, , 17:45 — REGNUM Совместные усилия Ирана и России обеспечат мир в Персидском заливе, сообщил 30 декабря глава МИД Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана оценил свои переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым как плодотворные.

Зариф отметил отличие политики Ирана и России от «некоторых» стран, «оборонительно бряцающих оружием в тысячах км от своих берегов».

«Провёл плодотворные переговоры с главой МИД Лавровым в России. В отличие от некоторых, кто «оборонительно» бряцает оружием в тысячах километров от своих берегов, Иран и Россия сотрудничали в деле восстановления мира в Сирии. Теперь у нас есть важные предложения для сохранения мира в Персидском заливе», — написал Джавад Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Джавад Зариф провел в Москве переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, в Аравийском море прошли совместные военные учения Ирана, России и Китая.

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