Ташкент, , 15:10 — REGNUM Создание филиала университета Пизы в Узбекистане обсудили проректор учебного заведения Ф. Маркеллони и представители узбекистанской делегации, сообщили 30 декабря в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Этот вопрос обсуждался в рамках визита узбекистанской делегации во главе с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Ш. Вафаева в Рим и Милан.

В рамках визита с директором выставочного центра Ф. Чурчи обсуждалась выставка Made in Uzbekistan, а также проведение совместного бизнес-форума в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−14 декабря делегация Узбекистан посетила Рим и Милан. В рамках визита был подписан меморандум по реконструкции пунктов переливания крови и строительству завода по производству кровяной плазмы.

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