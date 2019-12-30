Киев, , 15:23 — REGNUM Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии будет ограничен до нуля в январе 2020 года, сообщили 30 декабря в пресс-службе компании «Укрэнерго».

В пресс-службе компании добавили, что 1 и 2 января ограничат мощность украинских АЭС до 9,5 — 10 ГВт из-за пониженного уровня потребления электроэнергии. Позже станции вернут к запланированному графику работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики РФ Александр Новак назвал такое решение украинской стороны «неконструктивным».

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