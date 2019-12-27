Москва, , 11:35 — REGNUM Решение украинских властей запретить импорт российской электроэнергии является неконструктивным. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Подобные решения, пояснил министр, не очень конструктивны, так как не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Населению и организациям важнее получать свет и тепло, и такие запретительные решения не прибавляют оптимизма.

«Надеемся, что когда-то это решение будет отменено», — сказал Новак.

Он добавил, что Россия готова поставлять Украине электроэнергию в необходимых объемах, тем более, что избыток электроэнергии есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил законодательные поправки о запрете импорта российской электроэнергии по двусторонним договорам.

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