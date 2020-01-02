Москва, , 04:03 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов видит будущее России в победе левых сил, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Маятник истории пошел влево. Его никто не остановит: ни нацисты, ни бандеровцы, ни фашисты. Планета требует справедливости, планета требует уважения к человеку труда, планета требует классного и качественного образования», — заявил Зюганов.

Парламентарий предлагает брать пример с Китая.

«Китайцы вслед за ленинско-сталинской модернизацией продемонстрировали, как это можно сделать. Ленинско-сталинская модернизация, темпы были средние, 12−15%. В Китае — за 78%. По реформам Дэн Сяопина 9,5%», — привел он аргументы.