Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с наступающим Новым годом, сообщили 30 декабря в пресс-службе казахстанского экс-президента.

Во время телефонного разговора стороны отметили высокую динамику развития казахстанско-узбекистанских отношений по широкому спектру взаимного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в телефонном разговоре глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга с Новым годом и обсудили двусторонние отношения.

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