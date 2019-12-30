Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравили друг друга с наступающим Новым годом, сообщили 30 декабря в пресс-службе экс-президента Казахстана.

Во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе киргизской стороны, собеседники выразили уверенность, что двусторонние отношения будут развиваться в духе добрососедства и сотрудничества.

Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом. Президент Казахстана также получил поздравления от глав других государств.

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